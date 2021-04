Super Kane non basta | il Newcastle inchioda Mou sul 2 - 2

Advertising

Gazzetta_it : RT @ETGazzetta: Super #Kane non basta: 2-2 del Tottenham col #Newcastle - ETGazzetta : Super #Kane non basta: 2-2 del Tottenham col #Newcastle - Jerico_kane : @Himeecosplay Sei super bella, cavolo o.o -

Ultime Notizie dalla rete : Super Kane

La Gazzetta dello Sport

Straordinario Harry: coi due gol di oggi pomeriggio contro il Newcastle (gara finita 2 - 2), l'attaccante del Tottenham tocca quota 31 gol e 13 assist stagionali in Premier League. Doppietta oggi in Newcastle - ...Vinicius ed Harrysu rigore mandano gli Spurs al sesto posto e rincuorano i tifosi del ... 21.15 EVERTON - MANCHESTER CITY 1 - 3 La ventiquattresima:foxes abbattono il Liverpool La Premier ...Zlatan uomo-assist, doppietta del polacco, Elmas segna con la Macedonia. Danesi a valanga, ok Spagna, Inghilterra, Germania e Svizzera ...Nella giornata di oggi, nel corso dell’ultimo episodio di WWE The Bump, il leggendario The Undertaker ha annunciato l’ingresso di Kane nella WWE Hall of Fame 2021. Proprio la Big Red Machine detiene ...