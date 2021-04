Super Kane non basta: il Newcastle inchioda Mou sul 2 - 2. Lo United ringrazia Greenwood (Di domenica 4 aprile 2021) Straordinario Harry Kane: coi due gol di oggi pomeriggio contro il Newcastle (gara finita 2 - 2), l'attaccante del Tottenham tocca quota 31 gol e 13 assist stagionali in Premier League, nuovo record ... Leggi su gazzetta (Di domenica 4 aprile 2021) Straordinario Harry: coi due gol di oggi pomeriggio contro il(gara finita 2 - 2), l'attaccante del Tottenham tocca quota 31 gol e 13 assist stagionali in Premier League, nuovo record ...

