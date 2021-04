"Sul Covid non lo consento". Clamorosa Barbara d'Urso: costretta a farlo alla prima puntata, ospite brutalizzato (Di domenica 4 aprile 2021) Barbara d'Urso è tornata in onda con una nuova versione di Domenica Live, la cui diretta è stata estesa a quattro ore. L'inizio è stato subito scoppiettante, dato che la conduttrice di Mediaset ha avuto il suo bel da fare per tenere a bada i suoi primi ospiti, ovvero Matteo Bassetti e Paolo Brosio. Il primo è apparso molto contrariato da alcune dichiarazioni dell'ex gieffino, che ha avuto il Covid e ha iniziato a dispensare consigli su protocolli sanitari e cure da adottare in caso di positività. Bassetti lo ha smentito con forza, ma Brosio è andato avanti imperterrito, al punto che la d'Urso è dovuta intervenire in maniera drastica: “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo”. Eppure lui non si è fermato un attimo, anzi ha continuato anche quando gli è stato tolto l'audio. E allora Bassetti è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021)d'è tornata in onda con una nuova versione di Domenica Live, la cui diretta è stata estesa a quattro ore. L'inizio è stato subito scoppiettante, dato che la conduttrice di Mediaset ha avuto il suo bel da fare per tenere a bada i suoi primi ospiti, ovvero Matteo Bassetti e Paolo Brosio. Il primo è apparso molto contrariato da alcune dichiarazioni dell'ex gieffino, che ha avuto ile ha iniziato a dispensare consigli su protocolli sanitari e cure da adottare in caso di positività. Bassetti lo ha smentito con forza, ma Brosio è andato avanti imperterrito, al punto che la d'è dovuta intervenire in maniera drastica: “Devo chiuderti il microfono. Tra un minuto te lo chiudo”. Eppure lui non si è fermato un attimo, anzi ha continuato anche quando gli è stato tolto l'audio. E allora Bassetti è ...

