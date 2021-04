Spagna, insulti razzisti a giocatore: Valencia lascia campo per protesta (Di domenica 4 aprile 2021) Nuovo episodio di razzismo nel calcio europeo, questa volta nella Liga durante la sfida tra Cadice e Valencia interrotta con la gara sull'1 - 1. I giocatori ospiti, infatti, hanno abbandonato il campo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 4 aprile 2021) Nuovo episodio di razzismo nel calcio europeo, questa volta nella Liga durante la sfida tra Cadice einterrotta con la gara sull'1 - 1. I giocatori ospiti, infatti, hanno abbandonato il...

Advertising

MediasetTgcom24 : Spagna, insulti razzisti a giocatore: Valencia lascia campo per protesta #valencia - ILOVEPACALCIO : Dalla #Spagna: il match tra #Cadice e #Valencia sospeso per razzismo. Insulti per #Diakhaby - juornoit : #juorno #calcio e #razzismo in Spagna - paolochiariello : #juorno #calcio e #razzismo in Spagna - Caserta24ore : Calcio. In Spagna insulti razzisti durante Cadice - Valencia e partita sospesa -