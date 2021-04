Space Jam: New Legends e Arancia meccanica: è polemica per l’omaggio al film nel trailer (Di domenica 4 aprile 2021) Sui social è scoppiata una piccola polemica dopo l'uscita del trailer di Space Jam: New Legends, dove appaiono anche i drughi di Arancia meccanica, inseriti dopo l'esclusione di Pepè le Pew. Sui social è scoppiata una piccola polemica dopo l'uscita del trailer di Space Jam: New Legends, dove appaiono anche i drughi di Arancia meccanica. Alla fine del filmato si vedono infatti chiaramente i protagonisti del celebre film di Stanley Kubrick, e c'è chi si è lamentato per la loro inclusione in un prodotto per famiglie, soprattutto dopo la rimozione di una scena che metteva alla berlina la personalità molesta di Pepé Le Pew. In molti si chiedono se il cameo ... Leggi su movieplayer (Di domenica 4 aprile 2021) Sui social è scoppiata una piccoladopo l'uscita deldiJam: New, dove appaiono anche i drughi di, inseriti dopo l'esclusione di Pepè le Pew. Sui social è scoppiata una piccoladopo l'uscita deldiJam: New, dove appaiono anche i drughi di. Alla fine delato si vedono infatti chiaramente i protagonisti del celebredi Stanley Kubrick, e c'è chi si è lamentato per la loro inclusione in un prodotto per famiglie, soprattutto dopo la rimozione di una scena che metteva alla berlina la personalità molesta di Pepé Le Pew. In molti si chiedono se il cameo ...

