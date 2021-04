Southampton-Burnley domenica | ore 13 | 00 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di domenica 4 aprile 2021) L’unico traguardo per questi due club è quello di evitare scivoloni che potrebbero costringerli a un finale meno tranquillo del previsto, sopratutto per la formazione guidata da Ralph Hasenhüttl, che era accreditata di chance da prime dieci. Ilaveva vinto solo una delle ultime dodici partite di Premier League prima della pausa internazionale, e InfoBetting: Scommesse Sportive e

SKY. La lunga giornata di calcio inglese su Sky Sport Football si apre alle 13 conraccontata da Paolo Ciarravano, alle 15 è la volta di Tottenham - Newcastle con la voce Nicola Roggero, alle 17,30 linea a Birmingham per Aston Villa - Fulham con Federico Zancan ......tempo in tutte le ultime 3 partite del( Tempo con più goal ) Sono stati realizzati più gol nel primo tempo in tutte le ultime 4 partite del( Tempo con più goal ) Il...SKY. La lunga giornata di calcio inglese su Sky Sport Football si apre alle 13 con Southampton-Burnley raccontata da Paolo Ciarravano, alle 15 è la volta di Tottenham-Newcastle con la voce Nicola ...La sconfitta del Leicester, invece, dà un’opportunità al Manchester United per andare in fuga al secondo posto. Southampton – Burnley (ore 13) Entrambe le squadre sono a 33 punti e con una buona dose ...