Sollevamento pesi | Europei 2021 | Kamila Konotop domina i -55 kg femminili | infortunio per Jennifer Lombardo

Leggi su oasport

(Di domenica 4 aprile 2021) Si è aperta con la gara dei -55 kgla seconda giornata deglidi, con l’ucrainache è riuscita a portarsi a casa tutte e tre le medaglie, mentre non sono arrivate buone notizie dai colori azzurri, poichèha accusato ungià dopo il primo sforzo. La sollevatrice ucraina ha iniziato l’esercizio di slancio entrando già a 90 kg, misura sufficiente per la prima posizione, aumentando poi a 93 kg e 95 kg, acquisendo un vantaggio considerevole sull’armena Izabella Yaylyan, ferma a 90 kg, fallendo il terzo tentativo a 92 kg. Terzo posto per l’albanese Evagjelia Veli, con 89 kg, mentre l’azzurra...