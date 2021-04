Sinner si ferma in finale. Il Master di Miami va al polacco Hurkacz (Di domenica 4 aprile 2021) Non ce l’ha fatta a chiudere in bellezza l’avventura a Miami Jannik Sinner, che è costretto a cedere in due set contro un ottimo Hubert Hurkacz, il quale diventa il primo giocatore polacco della storia a vincere un Master 1000. Con la vittoria salirà in 16esima posizione nel ranking, superando Sinner che invece si stanzierà in una comunque ottima 24esima piazza. Sinner lascia troppo a Hurkacz La partita di Jannik Sinner comincia in salita in modo analogo alla semifinale contro Bautista Agut. Poche prime in campo, un doppio fallo e subito un break di vantaggio per Hurkacz. Da parte sua il polacco nei primi due turni di battuta mette in campo altrettanti ace, vincendo quasi tutte ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 4 aprile 2021) Non ce l’ha fatta a chiudere in bellezza l’avventura aJannik, che è costretto a cedere in due set contro un ottimo Hubert, il quale diventa il primo giocatoredella storia a vincere un1000. Con la vittoria salirà in 16esima posizione nel ranking, superandoche invece si stanzierà in una comunque ottima 24esima piazza.lascia troppo aLa partita di Jannikcomincia in salita in modo analogo alla semicontro Bautista Agut. Poche prime in campo, un doppio fallo e subito un break di vantaggio per. Da parte sua ilnei primi due turni di battuta mette in campo altrettanti ace, vincendo quasi tutte ...

