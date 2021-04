Sinner sconfitto in finale Masters 1000 Miami, Hurkacz vince in 2 set (Di domenica 4 aprile 2021) (Adnkronos) - Jannik Sinner sconfitto nella finale dell'Atp Masters 1000 di Miami. Il 19enne cede al polacco Hubert Hurkacz che si impone per 7-6 (7-4), 6-4. L'azzurro parte male, cedendo il servizio al secondo game e scivolando fino allo 0-3. Sinner ha il merito di rimanere in partita e assumere progressivamente il controllo del gioco, con accelerazioni più frequenti. Rompe il ghiaccio e recupera il break, coronando la rimonta fino al 3-3 in 27 minuti. Hurkacz, meno mobile, riesce ad appoggiarsi al servizio ma sul 5-5 non può arginare il rovescio del giovane rivale. Sinner comanda gli scambi e costringe il polacco all'errore che sancisce il 6-5 a favore dell'azzurro. Il baby, però, incappa nel passaggio a vuoto ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) (Adnkronos) - Janniknelladell'Atpdi. Il 19enne cede al polacco Hubertche si impone per 7-6 (7-4), 6-4. L'azzurro parte male, cedendo il servizio al secondo game e scivolando fino allo 0-3.ha il merito di rimanere in partita e assumere progressivamente il controllo del gioco, con accelerazioni più frequenti. Rompe il ghiaccio e recupera il break, coronando la rimonta fino al 3-3 in 27 minuti., meno mobile, riesce ad appoggiarsi al servizio ma sul 5-5 non può arginare il rovescio del giovane rivale.comanda gli scambi e costringe il polacco all'errore che sancisce il 6-5 a favore dell'azzurro. Il baby, però, incappa nel passaggio a vuoto ...

Advertising

fanpage : Il tuo sogno è diventato il nostro. Grazie di tutto #Sinner ?????? - Mauro39531369 : The Best ..della sfiga..Sinner sconfitto..Salvini portasfiga. .. - sportface2016 : #Sinner è uscito sconfitto dalla finale del #MiamiOpen 2021, ma ha raggiunto traguardi importanti - we_ci65 : RT @ummiririnenti: - tuttosport : #Sinner sconfitto in finale: #Hurkacz vince il #MiamiOpen ???? -