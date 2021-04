Sinner-Hurkacz, finale Masters 1000 Miami 2021: i telecronisti del match (Di domenica 4 aprile 2021) Nella serata di oggi, domenica 4 aprile, il tennista azzurro Jannik Sinner affronterà il polacco Hubert Hurkacz nel match valevole per la finale del torneo Masters 1000 di Miami 2021. Il giovane talento altoatesino va a caccia di un risultato storico, che lo proietterebbe di diritto nella storia del tennis italiano. L’impegno non sarà facile dato che affronterà un avversario ostico, tuttavia i favori del pronostico sono dalla sua parte. L’incontro andrà in onda alle ore 19:00 su Sky Sport Arena e la telecronaca sarà affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Nella serata di oggi, domenica 4 aprile, il tennista azzurro Jannikaffronterà il polacco Hubertnelvalevole per ladel torneodi. Il giovane talento altoatesino va a caccia di un risultato storico, che lo proietterebbe di diritto nella storia del tennis italiano. L’impegno non sarà facile dato che affronterà un avversario ostico, tuttavia i favori del pronostico sono dalla sua parte. L’incontro andrà in onda alle ore 19:00 su Sky Sport Arena e la telecronaca sarà affidata ad Elena Pero e Paolo Bertolucci. SportFace.

