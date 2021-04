Sinner - Hurkacz 3 - 4 diretta finale Masters 1000: il polacco vince il primo set (Di domenica 4 aprile 2021) primo Set- 3 - 4: Hurkacz si aggiudica l'ultimo game e quindi il primo set dell'incontro: Sinner parte bene ma non tiene nella palla break che risulta invece ben giocata dal... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 4 aprile 2021)Set- 3 - 4:si aggiudica l'ultimo game e quindi ilset dell'incontro:parte bene ma non tiene nella palla break che risulta invece ben giocata dal...

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA TENNIS MASTERS 1000 MIAMI: JANNIK SINNER IN FINALE Battuto lo spagnolo Bautista Agut 5-7, 6-4, 6-4 L'azzu… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - uncincin : RT @SkySport: Inizia #Sinner-#Hurkacz: segui il LIVE ? #SinnerHurkacz Su Sky Sport Arena #MotoGp: Gran premio di Doha Su Sky Sport Uno E co… - Laemmedimarco : RT @vitasportivait: ?? #Tennis | #MiamiOpen Inizia #Sinner ???? - Hurkacz ????, finale del Miami Open. ?? Noi di Vita Sportiva avevamo già an… -