Sinner contro Hurkacz, diretta finale Masters 1000 Miami alle 19 (Di domenica 4 aprile 2021) Appuntamento con la storia per il tennis italiano e per il giovane Jannik Sinner, che in questa domenica di Pasqua, deve vedersela contro il polacco Hubert Hurckacz nella finale di Master 1000 di...

angelomangiante : FINALE A MIAMI !! Clamorosa rimonta di un immenso #Sinner contro il muro Bautista Agut. Duro come la roccia a 19… - SuperTennisTv : ???? Jannik #Sinner! Finale a Miami!! Una grande rimonta dopo aver perso il primo set, rientra in partita e sconfigg… - SkySport : ?? FENOMENO SINNER ?? Il momento in cui il 19enne conquista il pass per la sua prima finale in un Masters 1000 ? Dome… - leonzan75 : RT @CorSport: LIVE #Sinner, ci siamo: alle 19 la #finale contro #Hurkacz a #Miami ???? - CorSport : LIVE #Sinner, ci siamo: alle 19 la #finale contro #Hurkacz a #Miami ???? -