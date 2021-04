Sinner che peccato! Hurkacz lo batte nella finale del Miami Open (Di domenica 4 aprile 2021) E’ Hubert Hurkacz il signore di Miami. nella finale del “Miami Open”, primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si è concluso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” dei Miami Dolphins di football NFL), in Florida, il 24enne di Wroclaw, n.37 ATP e 26esima testa di serie, ha sconfitto 76(4) 64, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, Jannik Sinner, n.31 del ranking e 21esima testa di serie.Non c’erano precedenti tra i due che però sono molto amici e si conoscono bene: un paio di settimane fa avevano giocato il doppio insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza del Melbourne-Great Ocean Road Open dove erano arrivati nei quarti. Per entrambi era la prima ... Leggi su itasportpress (Di domenica 4 aprile 2021) E’ Hubertil signore didel “”, primo ATP Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 4.299.205 dollari che si è concluso sui campi in cemento dell’impianto dell’Hard Rock Stadium (la “casa” deiDolphins di football NFL), in Florida, il 24enne di Wroclaw, n.37 ATP e 26esima testa di serie, ha sconfitto 76(4) 64, in poco meno di un’ora e tre quarti di partita, Jannik, n.31 del ranking e 21esima testa di serie.Non c’erano precedenti tra i due che però sono molto amici e si conoscono bene: un paio di settimane fa avevano giocato il doppio insieme a Dubai, ripetendo l’esperienza del Melbourne-Great Ocean Roaddove erano arrivati nei quarti. Per entrambi era la prima ...

angelomangiante : Una sconfitta che non sposta di un centimetro l'orizzonte. Ne vincerà tante di finali. A Miami il solco già traccia… - PIERPARDO : Al mio psicologo chiedo una cosa semplice: dammi l'autostima e il coraggio che ha avuto #Sinner sul 5-4 del terzo set. - mauroberruto : Nello spazio fra Jannik #Sinner, alla prima finale di un Master 1000, e Federica #Pellegrini, per la quinta volta a… - raffamimmo : Sinner che saluta tutti quelli che lo stanno criticando per aver perso una finale di un 1000 a 19 anni. Ne perderà… - gigi_mori65 : Maestro @paolobertolucci, sono secoli che guardo tennis ed aspetto gli eredi di Panatta e Bertolucci. Finalmente, f… -