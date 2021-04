Sileri | ' Sicuramente in arrivo in Italia 8 milioni di dosi di vaccino anti Covid entro aprile'

(Di domenica 4 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, ospite oggi di 'Domenica In' ha riferito: "Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano edne arriveranno ...

Advertising

globalistIT : - infoitcultura : Covid, Sileri: 'Entro aprile arriveranno sicuramente 8 milioni di vaccini' - Rivalevante : Covid, Sileri: 'Entro aprile arriveranno sicuramente 8 milioni di vaccini' - Marilenapas : RT @RaiNews: #Covid, il sottosegretario alla Salute #Sileri a Domenica In, su Rai1: 'Entro aprile arriveranno sicuramente 8 milioni di #vac… - RaiNews : #Covid, il sottosegretario alla Salute #Sileri a Domenica In, su Rai1: 'Entro aprile arriveranno sicuramente 8 mili… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri Sicuramente

...alla Salute Pierpaolo, ospite oggi di 'Domenica In' ha riferito: "Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno8 ...Il sottosegretario alla Salute Pierpaoloha annunciato che "Sono già arrivate 1,3 milioni di dosi, come aveva annunciato il generale Figliuolo e ad aprilearriveranno 8 milioni di vaccini con un outlook positivo, il che ...Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite oggi di ‘Domenica In’ ha riferito: "Il numero delle vaccinazioni sale e continuerà a crescere. I vaccini arrivano ed entro aprile ne arriveranno ...e ad aprile sicuramente arriveranno 8 milioni di vaccini con un outlook positivo, il che significa che Moderna e Pfizer potrebbero arrivare anche in numero maggiore". Lo ha affermato il ...