Sileri rassicura su AstraZeneca | ' Pochi casi avversi | Italia non lo bloccherà'

(Di domenica 4 aprile 2021) Una cosa ridicola! Ieri è arrivato il blocco della somministrazione del vaccino dida parte dell'Olanda. "Non dobbiamo preoccuparci", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, ...

Advertising

globalistIT : - Activnews24 : #Vaccini, il sottosegretario alla Salute, Sileri, in un'intervista a La Stampa chiede all'Ema chiarimenti sulle fas… -

Ultime Notizie dalla rete : Sileri rassicura

la Repubblica

Una cosa ridicola! Ieri è arrivato il blocco della somministrazione del vaccino di AstraZeneca da parte dell'Olanda. "Non dobbiamo preoccuparci", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo, alla Stampa."Hanno notato dei casi di trombosi, ma si tratta di numeri esigui rispetto alle dosi inoculate. Peraltro, va accertata la reale correlazione causa - effetto. Prendiamo decisioni ...Intanto il sottosegretario alla Salute Pierpaolo, oggi ad 'Agorà' su Rai3, ha parlato della situazione relativa alle vaccinazioni in Italia e dei 9 milioni di cittadini che avranno la loro ..."Non dobbiamo preoccuparci", dice il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, alla Stampa."Hanno notato dei casi di trombosi, ma si tratta di numeri esigui rispetto alle dosi inoculate. Peraltro ...Il sottosegretario Sileri appare addirittura rassicurante: "A maggio molte Regioni saranno gialle e qualcuna sarà bianca. Dalla metà di aprile dovremmo vedere un progressivo calo dei ricoveri, e dalla ...