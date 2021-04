Serena Enardu e il figlio insultati e umiliati perché hanno il covid: “Vi prego basta” (FOTO) (Di domenica 4 aprile 2021) Serena Enardu e suo figlio Tommaso hanno contratto il covid. A dare l’annuncio è stata direttamente l’influencer sul suo profilo Instagram. A seguito di tale comunicazione, però, nella vita della donna e del ragazzo è scoppiato il caos. I due, infatti, sono stati insultati proprio a causa del virus. La protagonista è rimasta basita dinanzi la cattiveria di certe persone. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa è successo. L’annuncio di Serena e suo figlio sul covid Nella giornata di ieri, Serena Enardu ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato che lei e suo figlio sono risultati positivi al covid. L’influencer ha detto di reputare questa scoperta un ... Leggi su kontrokultura (Di domenica 4 aprile 2021)e suoTommasocontratto il. A dare l’annuncio è stata direttamente l’influencer sul suo profilo Instagram. A seguito di tale comunicazione, però, nella vita della donna e del ragazzo è scoppiato il caos. I due, infatti, sono statiproprio a causa del virus. La protagonista è rimasta basita dinanzi la cattiveria di certe persone. Ad ogni modo, vediamo nel dettaglio che cosa è successo. L’annuncio die suosulNella giornata di ieri,ha pubblicato un post su Instagram in cui ha annunciato che lei e suosono risultati positivi al. L’influencer ha detto di reputare questa scoperta un ...

Advertising

infoitinterno : Serena Enardu: 'Il contagio per me una sconfitta ma mio figlio, insultato, è vittima' - infoitsalute : La gemella di Serena Enardu ha il Coronavirus: i dettagli - MacaronsMatilde : Io non ho capito perché non si possa ributtare dentro Vera Gemma come una Serena Enardu qualsiasi. Televoto: NO Si… - serenitybxxch : #SerenaEnardu positiva al #Covid19: il messaggio dell'ex tronista di #UominieDonne - zazoomblog : Serena Enardu positiva al Covid: il messaggio dell’ex tronista di Uomini e Donne - #Serena #Enardu #positiva #Covid… -