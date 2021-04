Senza troppi giri di parole: imminenti condizioni meteo da pieno Inverno (Di domenica 4 aprile 2021) meteo che cambia tutto.Inizierà a far freddo nel fine settimana, ovvero nel momento in cui aria fredda destinata all’Europa orientale lambirà le nostre regioni e in particolar modo il versante adriatico. Già il giorno di Pasqua si percepirà un netto calo termico nel settore orientale. Ad aprile ci sta, dobbiamo ricordarlo. Non sarà una semplice toccata e fuga, no. Il peggioramento del fine settimana spalancherà le porte al ben più corposo abbassamento delle temperature di metà settimana prossima. L’Alta Pressione si defilerà a ovest e da lì si spingerà verso nord, tirando giù una massa d’aria fredda dal Circolo Polare Artico. Sì, proprio così, arriverà l’irruzione di cui si parla da tempo. Inizialmente c’erano difficoltà modellistiche evidenti nell’inquadrare al meglio la traiettoria, ma negli ultimi giorni i centri di calcolo hanno rotto gli indugi e hanno scelto ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 4 aprile 2021)che cambia tutto.Inizierà a far freddo nel fine settimana, ovvero nel momento in cui aria fredda destinata all’Europa orientale lambirà le nostre regioni e in particolar modo il versante adriatico. Già il giorno di Pasqua si percepirà un netto calo termico nel settore orientale. Ad aprile ci sta, dobbiamo ricordarlo. Non sarà una semplice toccata e fuga, no. Il peggioramento del fine settimana spalancherà le porte al ben più corposo abbassamento delle temperature di metà settimana prossima. L’Alta Pressione si defilerà a ovest e da lì si spingerà verso nord, tirando giù una massa d’aria fredda dal Circolo Polare Artico. Sì, proprio così, arriverà l’irruzione di cui si parla da tempo. Inizialmente c’erano difficoltà modellistiche evidenti nell’inquadrare al meglio la traiettoria, ma negli ultimi giorni i centri di calcolo hanno rotto gli indugi e hanno scelto ...

Ultime Notizie dalla rete : Senza troppi Gli Irregolari di Baker Street - Recensione Senza fare troppi spoiler, vi basti sapere che la scena finale, che possiede un significato importante, viene accompagnata da Billie Eilish. Non abbiamo ovviamente nulla contro la cantante ...

Buona Pasqua... Rovinata dalla Samp 3 Theo e Rebic, senza nazionali avrebbero dovuto essere un valore aggiunto, non un peso. 4 Casty, ... 5 Troppi pochi i giocatori a disposizione che trovano la via del gol con continuità. Lo sbaglio di ...

Ferazzoli: "Sfida senza troppi tatticismi, bisogna accettare questo risultato"

Scuola Umbria, lo psicologo: "Troppa Dad. Per i ragazzi tristezza, irritabilità e insonnia. Sono i primi disagi" Un anno senza essere presenti a scuola e lezioni con Didattica a distanza. Gli effetti dell’isolamento sono ormai evidenti nei bambini e nei ragazzi. Il tempo prolungato davanti allo schermo del ...

