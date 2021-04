Sassuolo | Raspadori | “Berardi mi ha lasciato a bocca aperta Dal vivo mi hanno impressionato…”

(Di domenica 4 aprile 2021) Si è messo in mostra con la maglia dell'Italia Under 21, è stato decisivo nell'ultimo match delcon un gol al 90' che ha permesso alla squadra di De Zerbi di pareggiare contro la Roma con il risultato di 2 a 2. Giacomo- attaccante classe 2000 - è uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano e questa mattina è stato protagonista di una lunga intervista su Tuttosport. Questo uno stralcio delle sue parole:"Asono circondato da compagni fantastici. In allenamento tutti mi coccolano e mi consigliano, a partire da De Zerbi.ti lascia a, a Locatelli è quasi impossibile rubare palla. A volte mi sembra di essere dentro una Playstation: ho già affrontato tutti i campioni che di solito sceglievo ai videogiochi come Lukaku, Cristiano ...

Giacomo, attaccante del, parla della sua passione per il calcio, della sua stagione e delle sue simpatie giovanili: 'Sono fortunato perché asono circondato da compagni ...