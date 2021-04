Sarà di Minari l' Oscar2021 al miglior film e il secondo trionfo del cinema coreano in US?

Leggi su gqitalia

(Di domenica 4 aprile 2021)di Lee Isaac Chung potrebbe essere la sorpresa dei prossimi Oscar 2021 (il 25 aprile). Dopo l’exploit dello scorso anno delParasite, tocca ora aldi Lee Isaac Chung farsi largo tra i vari Nomadland, Mank, e Sound Of Metal (solo per citare qualche titolo). Il piccolo, prodotto dalla Pland B di Brad Pitt, si presenta con un numero di candidature di tutto rispetto, 6 (come altri seiin corsa per la statuetta):, regia, sceneggiatura originale, colonna sonora,e attore protagonista per Steven Yeun (primo attore asiatico americano nella storia dell’Academy Award a finire nella categoria) eattrice non protagonista per Youn Yuh-Jung. La trama di «» Lee Isaac ...