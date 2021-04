Santa Pasqua, l’arcivescovo Accrocca celebra la messa in Cattedrale (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Bisogna vivere la Pasqua facendo morire l’egoismo che è in ognuno di noi”. E’ l’esortazione nell’omelia durante la Santa messa celebrata dall’arcivescovo metropolita di Benevento mons. Felice Accrocca. In una Cattedrale dove i fedeli hanno rispettato le norme anti-covid, la Resurrezione di Cristo è stata ricordata da mons. Accrocca con parole forti ed accorate. Con l’arcivescovo hanno concelebrato mons. Abramo Martignetti, Rettore della Basilica Cattedrale e don Marco Capaldo della Chiesa Santa Maria della Verità. Accrocca ha sottolineato come la Festa della Pasqua debba segnare un vero ed autentico ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Bisogna vivere lafacendo morire l’egoismo che è in ognuno di noi”. E’ l’esortazione nell’omelia durante lata dalmetropolita di Benevento mons. Felice. In unadove i fedeli hanno rispettato le norme anti-covid, la Resurrezione di Cristo è stata ricordata da mons.con parole forti ed accorate. Conhanno conto mons. Abramo Martignetti, Rettore della Basilicae don Marco Capaldo della ChiesaMaria della Verità.ha sottolineato come la Festa delladebba segnare un vero ed autentico ...

