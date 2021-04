San Giorgio del Sannio, abitazione a fuoco: domato l’incendio dopo diverse ore (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSan Giorgio del Sannio (Bn)- Paura in piena notte per gli abitanti di via Tirelli della frazione di Cubante per un incendio scoppiato in una abitazione. Intorno alle ore 2, molto probabilmente a causa di un corto circuito innescato dall’impianto di alimentazione elettrica di una lavatrice, il fuoco ha avvolto dapprima l’elettrodomestico e poi si è esteso agli ambienti vicini. Fortunatamente le persone che vivevano all’interno della casa si sono accorte subito del cattivo odore e del fumo che si era sprigionato e hanno subito richiesto l’intervento dei vigili del fuoco. Il lavoro dei pompieri per avere ragione dell’incendio è stato lungo e soltanto all’alba di Pasqua hanno potuto mettere in sicurezza l’abitazione. Due stanze ... Leggi su anteprima24 (Di domenica 4 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSandel(Bn)- Paura in piena notte per gli abitanti di via Tirelli della frazione di Cubante per un incendio scoppiato in una. Intorno alle ore 2, molto probabilmente a causa di un corto circuito innescato dall’impianto di alimentazione elettrica di una lavatrice, ilha avvolto dapprima l’elettrodomestico e poi si è esteso agli ambienti vicini. Fortunatamente le persone che vivevano all’interno della casa si sono accorte subito del cattivo odore e del fumo che si era sprigionato e hanno subito richiesto l’intervento dei vigili del. Il lavoro dei pompieri per avere ragione delè stato lungo e soltanto all’alba di Pasqua hanno potuto mettere in sicurezza l’. Due stanze ...

