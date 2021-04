Sampdoria, Damsgaard tuttofare: perché è cercato dalle big europee (Di domenica 4 aprile 2021) La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro: Mikkel Damsgaard incanta con giocate semplici ma spesso imprevedibili La Sampdoria ottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro. Altra prova decisamente positiva, questa volta dal primo minuto, per Mikkel Damsgaard. Il centrocampista blucerchiato riesce sempre a mettere in difficoltà la difesa rossonera con giocate mai scontate e imprevedibili. Il gioiellino danese svaria su più fronti nell’attacco blucerchiato, dall’esterno alla trequarti, non risparmiandosi nemmeno nei ripiegamenti difensivi in soccorso a Tommaso Augello: manca giusto quel pizzico di fisicità per ottenere la maturità calcistica perfetta ma, per un classe 2000, il livello è già incredibilmente elevato. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di domenica 4 aprile 2021) Laottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro: Mikkelincanta con giocate semplici ma spesso imprevedibili Laottiene un punto d’oro per la sua classifica contro il Milan a San Siro. Altra prova decisamente positiva, questa volta dal primo minuto, per Mikkel. Il centrocampista blucerchiato riesce sempre a mettere in difficoltà la difesa rossonera con giocate mai scontate e imprevedibili. Il gioiellino danese svaria su più fronti nell’attacco blucerchiato, dall’esterno alla trequarti, non risparmiandosi nemmeno nei ripiegamenti difensivi in soccorso a Tommaso Augello: manca giusto quel pizzico di fisicità per ottenere la maturità calcistica perfetta ma, per un classe 2000, il livello è già incredibilmente elevato. Leggi su Calcionews24.com

