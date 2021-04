Romina Power | ricordate com’era agli esordi? | Foto incredibile

(Di domenica 4 aprile 2021)la celebre cantante? Ladel passato è(Getty Images)Insieme ad Al Bano, nella vita privata come in quella professionale,è un’icona della musica internazionale. Brani come Felicità, Ci sarà e Nostalgia cana sono entrati a far parte della tradizione musicale italiana, e non solo! Il duo, dopo il divorzio definitivo avvenuto nel 2012, hanno deciso di mantenere i rapporti professionali con i loro numerosi tour che li hanno portati in ogni parte del mondo, persino in Russia!ha intrapreso anche una carriera da solista nei primi anni ’60. ...

Advertising

zazoomblog : Romina Power spunta una foto del passato: ha ceduto al ritocchino? - #Romina #Power #spunta #passato: - infoitcultura : Romina Power, spunta uno strano video: “Non ho resistito. Troppo forte” - infoitcultura : Romina Power non resiste alla tentazione e lo fa partire: fan emozionati - infoitcultura : Romina Power e il video di Pinuccio di Striscia la notizia: bordata politica, irride il governo - Dora36807046 : RT @RominaPowerOFC: Appuntamento Imperdibile!!! Ospite Speciale di “Domenica In”, Romina Power. Tante le sorprese e le emozioni che ci asp… -

Ultime Notizie dalla rete : Romina Power

Domenica In: Mara Venier passa la Pasqua con Malgioglio ee Orietta Berti Il tipico appuntamento domenicale con Mara Venier non si ferma nemmeno la domenica di Pasqua. In diretta, la ...Sileri,e Malgioglio La 30esima puntata di Domenica In, in onda domani 4 aprile, giorno di Pasqua, in diretta dagli Studi 'Fabrizio Frizzi' di Roma e condotta da Mara Venier, avrà come ...Non la pensa assolutamente così, Romina Power, la star americana, ex moglie di Al Bano che ha rivelato ai suoi fan, un qualcosa di nostalgico e commovente. Romina Power torna a parlare in un’intervist ...La bellissima attrice e cantante a distanza di anni ha sorpreso tutti con una dichiarazione per il suo ex marito. Romina Power: ” Non riesco a non amarlo”. La loro storia d’amore viene suggellata ...