Roma, quattro giocatori sono rientrati con un volo privato: la spiegazione (Di domenica 4 aprile 2021) La Roma ha deciso di far rientrare quattro giocatori dalla trasferta di Reggio Emilia con un volo privato: la ricostruzione La Roma ha deciso di far rientrare Mancini, Pellegrini, El Shaarawy e Spinazzola dalla trasferta di Reggio Emilia con un volo privato, separati dal gruppo squadra nonostante la loro negatività al tampone. Lo segnala oggi Il Tempo evidenziando come questa sia stata una misura precauzionale da parte della società giallorossa dopo l'esplosione di un focolaio in Nazionale.

