Roma, ancora un carabiniere ucciso dal Covid: morto Domenico Silvestri, aveva solo 49 anni (Di domenica 4 aprile 2021) Un altro carabiniere è vittima del Coronavirus, si tratta di Domenico Silvestri strappato alla famiglia proprio durante la notte di Pasqua. A diramare la notizia è stata l'Arma dei Carabinieri «Domenico Silvestri, addetto al Nucleo Scorte di Vermicino (RM) del Reparto Scorte Carabinieri della Banca d'Italia, è deceduto stanotte a causa delle complicanze di una polmonite da Coronavirus». Domenico lascia la moglie e due figlie a soli 49 anni dopo una carriera brillante: «Entrato nell'Arma nel 1990, ha prestato servizio presso alcune Stazioni Carabinieri nel Lazio e in Calabria, per essere infine trasferito presso il Comando Carabinieri della Banca d'Italia. Ha dedicato la propria vita al prossimo e, con profondo senso di responsabilità, ha sempre svolto gli incarichi ...

