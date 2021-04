Roberto Cenci | ex di Rossella Brescia che gli ha cambiato la vita | Ecco che fine ha fatto

Leggi su kronic

(Di domenica 4 aprile 2021) Per alcuni anniè stata sposata con. Ma chehaquest’ultimo? Scopriamolo insieme(Instagram)si è avvicinata al mondo dello spettacolo attraverso la danza. Come ballerina infatti, ha dato prova delle sue abilità, tanto da essere notata da alcuni autori televisivi. Il suo debutto sul piccolo schermo è giunto nella prima metà degli anni novanta, quando ha partecipato ad un paio di programmi in onda sui canali Rai. Nel decennio seguente invece prende parte al talent show di Canale 5 “Amici di Maria De Filippi”. Qui, per tre stagioni, ha ricoperto il ruolo di insegnante di ballo. Passando al presente invece, ...