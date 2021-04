(Di domenica 4 aprile 2021) L'Usr per ilpubblica lacon leper ilda mercoledì 7: in presenza al 100% fino alla secondaria di primo grado,al 50%. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Rientro a scuola, le disposizioni del Veneto dal 7 aprile: superiori al 50%. Nota - stllfevrless : @illunisky mi sta prendendo il panico per il rientro a scuola, vivo con l'ansia insomma - DI4LGAA : ma il rientro a scuola vale mica solo per i cagacazzo? - anstger : @andreafacchini1 @VincenzoDeLuca Se saper leggere vuol dire difendere il “sistema”, allora torni a scuola, minorato… - Olivieri2Va : RT @Marlfix: Ministro Bianchi: 'Il primo giorno tutti gli studenti, bambini di nidi e scuola dell’infanzia compresi,dovranno essere sottopo… -

Ultime Notizie dalla rete : Rientro scuola

Per il resto delle regioni a fascia arancione ilin classe riguarderà tutti gli studenti fino allamedia e le scuole superiori che svolgeranno didattica a distanza con una percentuale ...Non avete pensato che tornando daio possa trasmettergli il virus? Se dovesse accadergli qualcosa, di chi sarà la colpa? Mancano tre giorni alin classe. Spero che vogliate ...Nelle famiglie e nelle agenzie educative, prime fra tutte la scuola, occorrono degli interventi progettuali e a lungo termine, serve un approccio “life course”. La salute e il benessere psicofisico ...Nello specifico nelle regioni di colore rosso le scuola saranno aperte fino alla prima media. Per il resto delle regioni a fascia arancione il rientro in classe riguarderà tutti gli studenti fino alla ...