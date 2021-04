Regno Unito, l’Italia in cima alla classifica del Financial Times sulle aziende europee in crescita (Di domenica 4 aprile 2021) Ben 269 realtà aziendali italiane sono presenti all’interno della recente classifica annuale del Financial Times e di Statista, FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2021, dove vengono classificate le mille società europee che hanno avuto i maggiori tassi di crescita tra il 2016 e il 2019. Per la prima volta l’Italia è il paese con più aziende incluse nella lista, seguita dalla Germania, con 204 imprese, e dalla Francia, con 192 imprese. In termini di settori, invece, domina la tecnologia, che conta ben 209 società incluse quelle di fintech e di eCommerce. Tra le società inserite nella particolare classifica c’è MailUp Group, che ha la sua sede a Milano e opera nel settore delle cloud marketing ... Leggi su ildenaro (Di domenica 4 aprile 2021) Ben 269 realtà aziendali italiane sono presenti all’interno della recenteannuale dele di Statista, FT 1000 – Europe’s Fastest Growing Companies 2021, dove vengonote le mille societàche hanno avuto i maggiori tassi ditra il 2016 e il 2019. Per la prima voltaè il paese con piùincluse nella lista, seguita dGermania, con 204 imprese, e dFrancia, con 192 imprese. In termini di settori, invece, domina la tecnologia, che conta ben 209 società incluse quelle di fintech e di eCommerce. Tra le società inserite nella particolarec’è MailUp Group, che ha la sua sede a Milano e opera nel settore delle cloud marketing ...

Advertising

antoguerrera : Ricordate tutti quelli che, un mese fa di fronte al grande successo del governo Johnson nella campagna vaccinale, d… - Corriere : AstraZeneca, la sospensione in Olanda per gli under 60 e i nuovi dati sulle trombosi in... - Agenzia_Ansa : Cala ai minimi da sette mesi il numero dei decessi per covid nel Regno Unito: nelle ultime 24 ore si registrano 10… - latualondra : Regno Unito: Come si festeggia la Pasqua e quali sono le differenze con l’Italia?! - giovannitundo : Il primo direttore del Secret Intelligence Service [L'agenzia di spionaggio per l'estero del Regno Unito, noto come… -