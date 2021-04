Reels Remix, ecco come funziona l’ultima novità di Instagram (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo all’annuncio delle novità mirate a tutelare i membri più giovani, Instagram punta i riflettori verso i suoi utenti che amano pubblicare video e rilascia una nuova funzione che rende i Reels ancora più accattivanti. Leggi su vanityfair (Di domenica 4 aprile 2021) Dopo all’annuncio delle novità mirate a tutelare i membri più giovani, Instagram punta i riflettori verso i suoi utenti che amano pubblicare video e rilascia una nuova funzione che rende i Reels ancora più accattivanti.

Dida_ti : RT @GiovannaDiTroia: ?? #Remix è la nuova funzione per i #Reels di #Instagram e consente agli utenti di creare video reaction in perfetto st… - brikena_cani : RT @GiovannaDiTroia: ?? #Remix è la nuova funzione per i #Reels di #Instagram e consente agli utenti di creare video reaction in perfetto st… - focusTECHit : #Instagram lancia Remix on Reels una funzione simile ai duetti di #Tiktok - #RemixOnReels | - faber_samir : RT @GiovannaDiTroia: ?? #Remix è la nuova funzione per i #Reels di #Instagram e consente agli utenti di creare video reaction in perfetto st… - Vale22046 : RT @GiovannaDiTroia: ?? #Remix è la nuova funzione per i #Reels di #Instagram e consente agli utenti di creare video reaction in perfetto st… -

Ultime Notizie dalla rete : Reels Remix Instagram lancia Remix on Reels una funzione simile ai duetti di TikTok Instagram lancia Remix on Reels una funzione simile ai duetti di TikTok - Reagire o interagire con i contenuti video di un'altra ...

Instagram si ispira a TikTok e lancia Reels Remix Ma come funzioneranno i Remix? Remix: la nuova funzionalità di Instagram Remix sarà già attiva solo per i nuovi Reels , mentre per quelli già caricati bisognerà inserirla manualmente . Una volta ...

Reels Remix, ecco come funziona l ultima novità di Instagram Vanity Fair Italia Potente funzione TikTok aggiunta a Instagram Reels, scopri come Parlando di Instagram Reels, puoi creare e pubblicare un breve video al suo interno. Allo stesso tempo, la società ha aggiunto una nuova funzionalità chiamata Remix in Instagram Reels per fornire agli ...

Instagram lancia i remix: ecco cosa sono Instagram ha lanciato Remix, una nuova feature legata ai Reels che da la possibilità di creare ciò che su TikTok esiste da tempo: i duetti. Questi non sono altro che una reaction ai video che si ...

