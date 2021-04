Recupero Juventus-Napoli: formazioni e in tv (Di domenica 4 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà il Recupero Juventus-Napoli, match della quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 rinviato per le positività al Covid-19 tra i partenopei lo scorso 4 ottobre. Come arrivano le due squadre? Le due compagini arrivano a questa sfida, che può considerarsi un vero e proprio spareggio per accedere in Champions League visto che entrambe sono appaiate al quaro posto in classifica, vivendo un momento opposto. I bianconeri hanno raccolto soltanto un punto contro Torino e Benevento, mentre i partenopei sono imbattuti da oltre un mese e nelle ultime sei partite hanno totalizzato cinque vittorie e un pareggio. Recupero Juventus-Napoli: le probabili formazioni Tra i ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Mercoledì 7 aprile 2021 alle ore 18.45, all’Allianz Stadium di Torino, si giocherà il, match della quarta giornata del campionato italiano di Serie A 2020/2021 rinviato per le positività al Covid-19 tra i partenopei lo scorso 4 ottobre. Come arrivano le due squadre? Le due compagini arrivano a questa sfida, che può considerarsi un vero e proprio spareggio per accedere in Champions League visto che entrambe sono appaiate al quaro posto in classifica, vivendo un momento opposto. I bianconeri hanno raccolto soltanto un punto contro Torino e Benevento, mentre i partenopei sono imbattuti da oltre un mese e nelle ultime sei partite hanno totalizzato cinque vittorie e un pareggio.: le probabiliTra i ...

Ultime Notizie dalla rete : Recupero Juventus "Sono deluso", "L'approccio è stato sbagliato". Ora il Milan di Pioli rischia la Champions ...pareggio ha portato il Milan a meno otto dall' Inter con i nerazzurri che se vinceranno il recupero ... I rossoneri sono secondi a quota 60 punti, terza l' Atalanta a quota 58, Juventus e Napoli a quota ...

Juve: Pirlo in bilico, Agnelli pensa a una svolta. Lo sfogo di Chiellini Ma le cose potrebbero precipitare già mercoledì nel recupero di campionato contro il Napoli : una ... Intanto il capitano della Juventus Giorgio Chiellini ha fatto trapelare il suo nervosismo dopo il ...

Dove vedere Juventus-Napoli in tv e streaming Goal.com Toro ti sei visto nel derby? Se vuoi puoi, quindi salvati Ieri si è assaporato un derby che può essere definito d’altri tempi e a parte l’inizio dove il Torino è stato messo alle corde dalla Juventus per il resto dopo che ...

Crisi Juventus, Andrea Pirlo in bilico. Lo sfogo di Chiellini La Juventus si interroga sul futuro di Andrea Pirlo dopo l ... Ma le cose potrebbero precipitare già mercoledì nel recupero di campionato contro il Napoli: una sconfitta metterebbe a serissimo rischio ...

