Recupero Juventus-Napoli, Chiesa gioca due volte la terza giornata: cosa succede al Fantacalcio? Federico Chiesa si troverà fra pochi giorni a giocare per due volte lo stesso turno di campionato. Come è possibile? Semplice: nella terza giornata, disputata a inizio ottobre, l'esterno d'attacco era in forza alla Fiorentina e scese in campo contro la Sampdoria. Pochi giorni dopo si è trasferito alla Juventus e ora con il Recupero contro il Napoli che si gioca il 7 aprile, tornerà sicuramente in campo nel terzo turno d'andata. In molti si chiedono in questo caso cosa succederà al Fantacalcio: la risposta è che Chiesa non prenderà voto avendone già preso uno in questo turno mesi fa. Questo il regolamento completo. "- Non di rado la tempistica di un rinvio va ad ...

