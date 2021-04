Real Sociedad | Alguacil impazzisce in conferenza stampa! – VIDEO

(Di domenica 4 aprile 2021) Imanol, tecnico della, ha festeggiato instampa dopo la vittoria della Copa del Rey Laha vinto – dopo 34 anni – un trofeo grazie al rigore segnato da Oyarzabal contro l’Athletic in Copa del Rey. Imanol, tecnico dei biancoazzurri, passerà alla storia per questo ma anche per aver trasformato lastampa di fine partita in uno show. Il tecnico durante le interviste con giornalisti ha indossato la maglia ufficiale del club, preso la sciarpa e cantato un coro da stadio verso i suoi tifosi. Leggi su Calcionews24.com

Imanol Alguacil, tecnico della Real Sociedad, ha festeggiato in conferenza stampa dopo la vittoria della Copa del Rey. Imanol Alguacil passerà alla storia per aver sì vinto la Copa del Rey 2020 nel 2021 con la sua Real Sociedad ma anche per aver trasformato la conferenza stampa di fine partita in uno show.