Razzismo in Liga: il Valencia esce dal campo per insulti di Cala del Cadice a Diakhaby (VIDEO) (Di domenica 4 aprile 2021) Giornata di Lega funestata dal Razzismo. Triste episodio nel corso di Cadice-Valencia. Diakhaby ha ricevuto un insulto razzista da Juan Cala e il Valencia ha abbandonato il campo. Il match è successivamente ripreso ma Diakhaby non è tornato in campo, sostituito al 30esimo da Guillamon. L’assurdità è che il difensore francese è stato persino ammonito dall’arbitro. Nella ripresa, il tecnico del Cadice Alvaro Cervera ha lasciato Cala negli spogliatoi. Diakhaby non se l’è sentita di tornare a giocare ma ha chiesto ai compagni di farlo. Non si sa ancora nulla a proposito della frase razzista o della presunta frase razzista. Un calciatore avrebbe riferito di “negro de mierda”. Scrive Diario ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 4 aprile 2021) Giornata di Lega funestata dal. Triste episodio nel corso diha ricevuto un insulto razzista da Juane ilha abbandonato il. Il match è successivamente ripreso manon è tornato in, sostituito al 30esimo da Guillamon. L’assurdità è che il difensore francese è stato persino ammonito dall’arbitro. Nella ripresa, il tecnico delAlvaro Cervera ha lasciatonegli spogliatoi.non se l’è sentita di tornare a giocare ma ha chiesto ai compagni di farlo. Non si sa ancora nulla a proposito della frase razzista o della presunta frase razzista. Un calciatore avrebbe riferito di “negro de mierda”. Scrive Diario ...

