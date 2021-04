Ranocchia ottimo vice - De Vrij Bastoni - Brozovic | gialli pesanti

Advertising

wearefcinter : Ottimo Lautaro che fa anche il mediano, bravo Ranocchia ... sottotono Eriksen e Brozovic, spaventato Young che non… - rembon63 : @Inter @RomeluLukaku9 Bene seppur con alcuni dei soliti uomini chiave sottotono: Barella, Hakimi, poi Brozo sul fin… - _alex91_ : @90ordnasselA Ottimo giocatore sarebbe molto più utile di Ranocchia e Kolarov -

7. Barrow è più rapido, deve agire d'anticipo. Lo fa, si aiuta col mestiere e sbroglia una serie di situazioni complicate. Sceglie bene anche quando spendere il giallo. Bastoni 6,5. Una via ...Il Bologna mostra unatteggiamento fin dalle prime battute, con un buon pressing offensivo e ... Inter : Handanovic, Skriniar,, Bastoni, Hakimi, Barella , Brozovic, Eriksen , Young , ...I padroni di casa inaugurano la gara con buona intraprendenza e personalità ... insaccando poi un semplice tap-in a porta vuota al 32'. Ranocchia è pericoloso di testa al 35', ma non centra il ...'Inter, ci sei'. Si apre così l'edizione della Gazzetta dello Sport in edicola domani. 'Lukaku sbanca Bologna, nell'uovo lo Scudetto. I nerazzurri volano a +8. Conte: 'Il titolo? Noi piace vicini di a ...