Ranocchia | il leader silenzioso dell’Inter | poche presenze ma sempre pronto quando chiamato in causa

(Di domenica 4 aprile 2021) In silenzio, con umiltà e lontano dalle luci della ribalta. Ma, all’occorrenza,a rispondere presente. Andreanon è tipo di tante parole, preferisce il lavoro alle attenzioni, si rende utile ad Appiano e nello spogliatoionon può farlo in campo. Appena 553 i minuti giocati quest’anno, di cui 120? nella trasferta a Firenze in Coppa Italia, eppure l’ex Bari e Genoa resta una figura chiave per tutto il gruppo e grazie alla sua professionalità e al suo impegno si è conquistato stima e rispetto dei suoi stessi tifosi. Lein campo, si contano sulle dita di una mano, eppureharisposto presente e lo ha fatto anche a Bologna: due mesi passati a guardare gli altri giocare, alla prima occasione si fa trovare di nuovo ...

alfredopedulla.com

Decide il solito Lukaku sempre piùnerazzurro. Nel Bologna fermo Skorupski per Covid in ... al posto di Perisic c'è Young, in difesa si rivede. La squadra di Mihajlovic inizia con la ...E della rosa di oggi, in quella squadra, c'era solamente lo stesso. L'IDEA PER IL FUTURO -... dove veste i panni di, magari con un adeguamento dell'ingaggio al ribasso. Idee e ...Secondo quanto riportato da calciomercato.com, tra Ranocchia e l'Inter non si è ancora parlato di rinnovo di contratto, visto che l'attuale va in scadenza proprio a giugno. "La priorità di viale della ...CHANCE - Le presenze in campo, negli ultimi anni, si contano sulle dita di una mano. Eppure Ranocchia ha sempre risposto presente e lo farà, se necessario, anche a Bologna. Stefan de Vrij, infatti, no ...