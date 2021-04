Quello che la battaglia sulla scuola mi ha insegnato sulla lotta per il clima (Di domenica 4 aprile 2021) Lo scorso 26 marzo mi sono trovata in una situazione particolare. Era il giorno del terzo sciopero globale per il clima, che seguo fin dal suo inizio quando Greta Thunberg iniziò a scioperare. Ma era anche il giorno della grande manifestazione a favore dell’apertura delle scuole, organizzata in sessanta piazze italiane e unita allo sciopero contro la Dad, la didattica a distanza. Anche in questa piazza, come d’altronde in quelle contro il clima, c’erano cartelli magnifici e fantasiosi (come Quello arancione di un adolescente che recitava “L’adolescenza non è il vostro agnello sacrificale”). Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti: tutti a gridare basta contro una didattica asettica e portatrice di infiniti problemi – d’altronde non c’è un esperto che possa mai dire che un bambino di sei anni possa stare davanti a un pc tutte quelle ore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021) Lo scorso 26 marzo mi sono trovata in una situazione particolare. Era il giorno del terzo sciopero globale per il, che seguo fin dal suo inizio quando Greta Thunberg iniziò a scioperare. Ma era anche il giorno della grande manifestazione a favore dell’apertura delle scuole, organizzata in sessanta piazze italiane e unita allo sciopero contro la Dad, la didattica a distanza. Anche in questa piazza, come d’altronde in quelle contro il, c’erano cartelli magnifici e fantasiosi (comearancione di un adolescente che recitava “L’adolescenza non è il vostro agnello sacrificale”). Bambini, ragazzi, genitori, insegnanti: tutti a gridare basta contro una didattica asettica e portatrice di infiniti problemi – d’altronde non c’è un esperto che possa mai dire che un bambino di sei anni possa stare davanti a un pc tutte quelle ore ...

