Quel “segreto” ereditario che protegge dalle forme più gravi del Covid (Di domenica 4 aprile 2021) Un fattore ereditario di rischio attraverso il quale spiegare perché alcune persone vengono contagiate da una forma più lieve di Covid e altre da una decisamente più severa. Nei mesi scorsi, Hugo Zeberg e Svante Paabo, ricercatori rispettivamente del Max Planck Institute tedesco e del Karolinska Institute svedese, avevano intuito che alcune parti del genoma InsideOver. Leggi su it.insideover (Di domenica 4 aprile 2021) Un fattoredi rischio attraverso il quale spiegare perché alcune persone vengono contagiate da una forma più lieve die altre da una decisamente più severa. Nei mesi scorsi, Hugo Zeberg e Svante Paabo, ricercatori rispettivamente del Max Planck Institute tedesco e del Karolinska Institute svedese, avevano intuito che alcune parti del genoma InsideOver.

Advertising

francescoprim20 : 'Che cosa posso fare ? Appena ti sfioro ti dischiudi come una rosa o posso dire come alba, o come il mare, Appena t… - PaolaSecondin : RT @PaolaSecondin: 'Non sarà un segreto, né una menzogna, né una bugia a spezzare quel filo robusto che unisce il mio cuore al tuo'. 'Pass… - andreastonazzi : @Odio_Tutti__ @_MagliaNera_ Mah insomma. Che in gioventù fosse milanista non è un segreto, il fatto che Moratti non… - Tg1Rai : 'Cercar tesori' il viaggio di Allegra Iafrate alla scoperta di cacciatori di scrigni, mappe, corone e anche chimere… - matitesbagliate : Non sempre per certi quadri bastano Colori e Cornici. ci vuole anche quel pizzico segreto che sai soltanto tu... -