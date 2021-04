Quanti soldi ha guadagnato Kasper Asgreen vincendo il Giro delle Fiandre 2021? Montepremi bassissimo (Di domenica 4 aprile 2021) Kasper Asgreen ha vinto il Giro delle Fiandre 2021. Il danese ha trionfato sul traguardo di Oudenaarde in maniera davvero inaspettata: sconfiggendo l’olandese Mathieu van der Poel in una volata a due. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato capace di sconfiggere il grande favorito della vigilia, il quale aveva attaccato sul Vecchio Kwaremont ma poi era stato ripreso dal rivale. Il 26enne ha tirato fuori dal cilindro un’impeccabile sprint che gli ha regalato il sigillo nella seconda Classica Monumento della stagione. Un sigillo agonistico davvero pregevole, a cui non corrisponde però un riconoscimento economico degno di nota. Quanti soldi ha guadagnato Kasper Asgreen vincendo il ... Leggi su oasport (Di domenica 4 aprile 2021)ha vinto il. Il danese ha trionfato sul traguardo di Oudenaarde in maniera davvero inaspettata: sconfiggendo l’olandese Mathieu van der Poel in una volata a due. L’alfiere della Deceuninck-Quick Step è stato capace di sconfiggere il grande favorito della vigilia, il quale aveva attaccato sul Vecchio Kwaremont ma poi era stato ripreso dal rivale. Il 26enne ha tirato fuori dal cilindro un’impeccabile sprint che gli ha regalato il sigillo nella seconda Classica Monumento della stagione. Un sigillo agonistico davvero pregevole, a cui non corrisponde però un riconoscimento economico degno di nota.hail ...

Advertising

BrunoMaggi : sta pensando a quanti soldi possono ancora mettere da parte grazie agli idioti che credono alle loro balle da 30 an… - RobertoAli20 : @MrBrown84325743 @Fernyiron @matteosalvinimi Io non ce l ho con te! Incomincio ad avercela nel momento in cui giudi… - petalsunoo_ : Io sto piangendo per quanti cazzo di soldi devo uscire lol - bvean : Beh.. obiettivamente parlando quei soldi servirebbero più a Deddy, però siete ammaliati tutti quanti e non siete pr… - perazzi_alessia : @fracchio_2 @jabbaTM Quanti soldi ha preso per fare la propaganda?? -