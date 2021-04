Puglia, dal 7 aprile riaprono le scuole di tutti gli ordini: le famiglie potranno richiedere la Ddi (Di domenica 4 aprile 2021) 'Ho appena emanato l'ordinanza che consente alle famiglie pugliesi che lo desiderano di tutelare la loro salute attraverso la libera richiesta di didattica digitale integrata', così il giorno di ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di domenica 4 aprile 2021) 'Ho appena emanato l'ordinanza che consente allepugliesi che lo desiderano di tutelare la loro salute attraverso la libera richiesta di didattica digitale integrata', così il giorno di ...

Advertising

raicinque : Il documentario della 6a stagione di “Wild Italy” dal titolo “Gravina, il Gran Canyon nel Mediterraneo” è in onda i… - IntenditoreC : La possibilità di scegliere se tornare in presenza o rimanere in #dad in #Puglia , vale fino alla prima media. Dall… - LittiStefano : RT @ardigiorgio: questi i dati epidemiologici. positivi in aumento tra i minori, con scuole completamente chiuse dal 12 marzo. ma tanto in… - ErasmoPartenope : RT @ardigiorgio: questi i dati epidemiologici. positivi in aumento tra i minori, con scuole completamente chiuse dal 12 marzo. ma tanto in… - apavo75 : RT @ardigiorgio: questi i dati epidemiologici. positivi in aumento tra i minori, con scuole completamente chiuse dal 12 marzo. ma tanto in… -