PSG, Neymar ha deciso: ecco quale sarà il suo futuro (Di lunedì 5 aprile 2021) Neymar ha deciso: il brasiliano ha sciolto le riserve sul suo futuro. Le novità legate all’attaccante brasiliano in forza al PSG Secondo quanto riferito da Telefoot, Neymar avrebbe sciolto le riserve per quanto riguarda il suo futuro. Sull’attaccante brasiliano, in forza al Paris Saint-Germain, circolano sempre tante voci legate ad un possibile addio dal club parigino. Il portale francese, però, spiega che qualche settimana fa ci sarebbe stato un incontro con il PSG, in cui Neymar avrebbe trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto fino al 2026, a parità di ingaggio. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 5 aprile 2021)ha: il brasiliano ha sciolto le riserve sul suo. Le novità legate all’attaccante brasiliano in forza al PSG Secondo quanto riferito da Telefoot,avrebbe sciolto le riserve per quanto riguarda il suo. Sull’attaccante brasiliano, in forza al Paris Saint-Germain, circolano sempre tante voci legate ad un possibile addio dal club parigino. Il portale francese, però, spiega che qualche settimana fa ci sarebbe stato un incontro con il PSG, in cuiavrebbe trovato l’accordo per rinnovare il suo contratto fino al 2026, a parità di ingaggio. Leggi su Calcionews24.com

Advertising

junews24com : Neymar ha deciso: il brasiliano ha sciolto le riserve sul suo futuro. Le novità - - infoitsport : Neymar espulso in Psg-Lilla: che scontro con Djalo nel tunnel! - infoitsport : Neymar-Djalo: che lite nel tunnel dopo l'espulsione in Psg-Lilla! - PSG24hours : RT @Daniele20052013: Neymar rinnova col Paris Saint Germain: trattativa in fase avanzata - Daniele20052013 : Neymar rinnova col Paris Saint Germain: trattativa in fase avanzata -