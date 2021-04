Professori e alunni del Virtuoso si raccontano | “Che bello rivedersi e ritrovarsi dopo mesi di Dad”

Leggi su cronachesalerno

(Di domenica 4 aprile 2021) di Monica De Santis Clemente Gaeta è docente di laboratorio di cucina al?di Salerno e ieri mattina era in cucina nella sede di via Pertini (alle spalle della scuola Barra) insieme con i suoiper prepare i pasti per le persone meno fortunate… “Una grande emozioni ed una grande occasione quella che abbiamo vissuto. Rivedere da vicino lo sguardo dei ragazzi è stato bellissimo.tantidi Dad dove ci siamo dovuti reinventare, trovare un nuovo modo di comunicare a questi ragazzi il nostro sapere. Inventarci delle cucine casalinghe non è stato facile ma ci siamo riusciti. Io ad esempio mi sono attrezzato con un cavaletto, telefonino, computer, e ho creato un mini studio televisivo da dove poter spiegare ai ragazzi come si cucina. Anche se lo ripeto per questo tipo di materie serve la presenza, serve ...