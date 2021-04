Probabili formazioni Real Madrid-Liverpool: andata quarti Champions League 2020/2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Real Madrid-Liverpool, match di andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di martedì 6 aprile mentre la gara di ritorno è in programma il 14 aprile. C’è grande attesa per questo primo confronto che rappresenta un remake della finale del 2018 segnata dai tanti errori del portiere Karius e dal trionfo dei blancos. Gli allenatori sono gli stessi ma lo stato di forma è radicalmente diverso: il Liverpool è quinto in Premier League e fatica più del dovuto, il Real è secondo ma sembra aver perso quel tratto di forza che caratterizzava il primo Zidane. La partita sarà trasmessa in diretta tv ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ledi, match dideidi finale di. Si gioca alle 21:00 di martedì 6 aprile mentre la gara di ritorno è in programma il 14 aprile. C’è grande attesa per questo primo confronto che rappresenta un remake della finale del 2018 segnata dai tanti errori del portiere Karius e dal trionfo dei blancos. Gli allenatori sono gli stessi ma lo stato di forma è radicalmente diverso: ilè quinto in Premiere fatica più del dovuto, ilè secondo ma sembra aver perso quel tratto di forza che caratterizzava il primo Zidane. La partita sarà trasmessa in diretta tv ...

Advertising

ilveggente_it : ?? #LIGA #Elche Vs #Betis, partita valida per la 29° giornata della #LIGA. Scopri i nostri pronostici e le probab… - chalcio : Super League, Servette vs Lugano, le probabili formazioni - infoitsport : Atalanta-Udinese, le probabili formazioni: Zeegelaar al posto di Larsen - infoitsport : Probabili formazioni Atalanta-Udinese: aggiornamenti - infoitsport : Probabili formazioni Atalanta - Udinese | aggiornamenti BERGAMO -