Probabili formazioni Parma-Milan | trentesima giornata Serie A 2020 2021

(Di domenica 4 aprile 2021) Ledi, match delladi. Tutto pronto per questo turno di campionato e le due squadre sono pronte a contendersi i tre punti. La partita si giocherà alle 18:00 di sabato 10 aprile nella cornice del Tardini e potrete seguirla su Sky Sport che vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.– Spazio al 4-3-3 con Gervinho che affiancherà Mihaila e Pellè. Conti, Osorio, Bani e Gagliolo pronti ad agire in difesa. Da valutare Brunetta, Valenti, Karamoh, Zirkzee, Inglese, Iacoponi e Sohm.– Out Calabria mentre Mandzukic, Romagnoli e Leao sono recuperabili. Saelemaekers, Calhanoglu e ...

Advertising

chalcio : Super League, Servette vs Lugano, le probabili formazioni - infoitsport : Atalanta-Udinese, le probabili formazioni: Zeegelaar al posto di Larsen - infoitsport : Probabili formazioni Atalanta-Udinese: aggiornamenti - infoitsport : Probabili formazioni Atalanta - Udinese | aggiornamenti BERGAMO - infoitsport : Atalanta-Udinese: probabili formazioni e dove vederla | Calcio Style - Notizie e news calcio -

Ultime Notizie dalla rete : Probabili formazioni

MANCHESTER UNITED - BRIGHTON Manchester United (4 - 2 - 3 - 1): De Gea; Wan - Bissaka, Bailly, Maguire, Shaw; Pogba, Fred; James, Fernandes, Rashford; Cavani. All. Solskjaer.NEWCASTLE - TOTTENHAM Newcastle (4 - 3 - 3): Darlow; Manquillo, Lascelles, Clark, Dummett; Willock, Shelvey, Hendrick; Joelinton, Almiron, Fraser. All. Bruce.Si gioca alle 15.00 (diretta su Sky Sport 254) al Gewiss Stadium: Gasperini, alla ricerca di punti utili per la zona Champions League, è orientato ad affidare l'attacco a due grandi ex come Zapata e ...Probabili formazioni Milan-Sampdoria: aggiornamenti Probabili formazioni Probabili formazioni Atalanta - Udinese: aggiornamenti (Di giovedì 1 aprile 2021) BERGAMO - Nell' Atalanta Gasperini attende i ...