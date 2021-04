Probabili formazioni Bayern Monaco-Psg: andata quarti Champions League 2020/2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Le Probabili formazioni di Bayern Monaco-Paris Saint Germain, match di andata dei quarti di finale di Champions League 2020/2021. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà di fronte due compagini pronte a contendersi il passaggio del turno in quella che si preannuncia essere una finale anticipata. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 7 aprile e sarà Sky Sport a trasmettere l’evento che potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma Sky Go. Una sfida che sarà segnata dall’assenza di Robert Lewandowski, sostenuto da Sané, Muller e Gnabry mentre a centrocampo spazio a Roca e Goretzka. Sull’altro fronte, spazio all’attacco pesante con Neymar, Mbappé e Di Maria alle spalle di Icardi, che però è in dubbio. Assente ... Leggi su sportface (Di domenica 4 aprile 2021) Ledi-Paris Saint Germain, match dideidi finale di. C’è grande attesa per questa sfida che vedrà di fronte due compagini pronte a contendersi il passaggio del turno in quella che si preannuncia essere una finale anticipata. Si gioca alle 21:00 di mercoledì 7 aprile e sarà Sky Sport a trasmettere l’evento che potrà essere seguito in streaming sulla piattaforma Sky Go. Una sfida che sarà segnata dall’assenza di Robert Lewandowski, sostenuto da Sané, Muller e Gnabry mentre a centrocampo spazio a Roca e Goretzka. Sull’altro fronte, spazio all’attacco pesante con Neymar, Mbappé e Di Maria alle spalle di Icardi, che però è in dubbio. Assente ...

