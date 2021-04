“Primo caso di trifallia”: bambino iraqeno nasce con tre peni (Di domenica 4 aprile 2021) Duhok, Iraq: due genitori portano il loro neonato di appena tre mesi dal pediatra, preoccupati da uno strano rigonfiamento in prossimità dei testicoli del bambino. Nessuna infezione, il medico constata invece che alla base del pene del bimbo ci sono altri due peni, rispettivamente di due e di un centimetro. A divulgare la notizia, che ha fatto comprensibilmente il giro del mondo è stato il ‘New York post’. Lo stupore è notevole e ovviamente giustificato. Non esiste letteratura medico-scientifica a riguardo e la condizione del bambino potrebbe essere un unicum medico.I casi di anomalia genitale sono rari, ma frequenti: oltre ad alcune alterazioni allo scroto o alla presenza di un ulteriore ano, si sono osservati casi di ‘difallia’, ma la patologia del bambino rappresenta un’eccezione e ovviamente è ... Leggi su periodicoitaliano (Di domenica 4 aprile 2021) Duhok, Iraq: due genitori portano il loro neonato di appena tre mesi dal pediatra, preoccupati da uno strano rigonfiamento in prossimità dei testicoli del. Nessuna infezione, il medico constata invece che alla base del pene del bimbo ci sono altri due, rispettivamente di due e di un centimetro. A divulgare la notizia, che ha fatto comprensibilmente il giro del mondo è stato il ‘New York post’. Lo stupore è notevole e ovviamente giustificato. Non esiste letteratura medico-scientifica a riguardo e la condizione delpotrebbe essere un unicum medico.I casi di anomalia genitale sono rari, ma frequenti: oltre ad alcune alterazioni allo scroto o alla presenza di un ulteriore ano, si sono osservati casi di ‘difallia’, ma la patologia delrappresenta un’eccezione e ovviamente è ...

