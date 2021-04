Prima la tosse, dopo il ricovero d’emergenza, un’altra cassiera uccisa dal Covid (Di domenica 4 aprile 2021) Mariagrazia Casanova, cassiera in un supermercato di Brescia, è morta a 49 anni per un arresto cardiocircolatorio. Non fu mai sottoposta a tampone, ma tutto lascia pensare che ad ucciderla sia stato il Covid. Il caso di Rudy Reale, direttore di un supermercato di Roma morto di Covid nei giorni scorsi, ha riaperto una questione L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 4 aprile 2021) Mariagrazia Casanova,in un supermercato di Brescia, è morta a 49 anni per un arresto cardiocircolatorio. Non fu mai sottoposta a tampone, ma tutto lascia pensare che ad ucciderla sia stato il. Il caso di Rudy Reale, direttore di un supermercato di Roma morto dinei giorni scorsi, ha riaperto una questione L'articolo proviene da Leggilo.org.

