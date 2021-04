Previsioni Meteo della Sera di Domenica 4 Aprile 2021 (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco le Previsioni Meteo del 4 Aprile 2021, Previsioni Meteo a cura di Centro Meteo Italiano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà il Meteo Al Nord Oggi 4 Aprile 2021? In Serata residue precipitazioni sparse, alternate a qualche spazio di sereno. Neve sulle Alpi occidentali in calo fin verso i 1600 metri.. Temperature minime e massime in Leggi su periodicodaily (Di domenica 4 aprile 2021) Ecco ledel 4a cura di CentroItaliano.it (prosegue dopo la pubblicità ) Come sarà ilAl Nord Oggi 4? Inta residue precipitazioni sparse, alternate a qualche spazio di sereno. Neve sulle Alpi occidentali in calo fin verso i 1600 metri.. Temperature minime e massime in

Ultime Notizie dalla rete : Previsioni Meteo Meteo Gallura: in arrivo vento forte Olbia. Nuove previsioni meteo per la Gallura da parte del dipartimento della Protezione civile della Sardegna. Non sono stati emessi bollettini da allerta per il nostro territorio, ma per i prossimi giorni sono ...

Maltempo per Pasquetta in Sicilia: previsioni Protezione Civile Il Dipartimento della protezione civile della Sicilia annuncia per domani, lunedì 5 aprile un'allerta meteo gialla nella zona nord occidentale della Sicilia e piogge sparse nel resto dell'isola. Ecco cosa si legge nel sito della protezione Civile della Sicilia: Da isolate a sparse, anche a carattere ...

Meteo: ESTATE 2021, partirà con CALDO CONTINUO come nel 2003? Le prime PROIEZIONI per Giugno e Luglio iLMeteo.it Meteo a Napoli: le previsioni del 4 aprile Temperature minime comprese tra 4 e 7 °C e massime comprese tra 15 e 18 °C. La situazione meteo in città. A Napoli pioggia e poi schiarite con cieli sereni. Temperature minime comprese tra 4 e 7 °C e ...

Meteo Belluno: domenica bel tempo, poi variabile Previsioni meteo Belluno, domenica, 4 aprile: Bel tempo con sole splendente per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di ...

