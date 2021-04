Presidenza Copasir, lo sfogo di Giorgia Meloni contro Salvini: “Intollerabile” (Di domenica 4 aprile 2021) Meloni vs Salvini. Quella della Presidenza del Copasir è una questione che sta facendo discutere i due alleati sovranisti da un bel po’, da quando il governo ha giurato. E da quando centrodestra si è spaccato, tra chi ha deciso di far parte dell’esecutivo di Mario Draghi, e chi invece ha delinato invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stiamo parlando di Lega e Fratelli d’Italia: i primi in maggioranza, i secondi all’opposizione. A cui – si sa – spettano alcuni ruoli, prima fra tutte la Presidenza del Copasir, il comitato di sicurezza parlamentare della Repubblica. Che oggi (e dal 2019), è in capo a Raffaele Volpi, esponente della Lega. Oggi Salvini è al governo, e all’opposizione c’è Meloni. Che rivendica la sua “poltrona”, e ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 4 aprile 2021)vs. Quella delladelè una questione che sta facendo discutere i due alleati sovranisti da un bel po’, da quando il governo ha giurato. E da quando centrodestra si è spaccato, tra chi ha deciso di far parte dell’esecutivo di Mario Draghi, e chi invece ha delinato invito del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Stiamo parlando di Lega e Fratelli d’Italia: i primi in maggioranza, i secondi all’opposizione. A cui – si sa – spettano alcuni ruoli, prima fra tutte ladel, il comitato di sicurezza parlamentare della Repubblica. Che oggi (e dal 2019), è in capo a Raffaele Volpi, esponente della Lega. Oggiè al governo, e all’opposizione c’è. Che rivendica la sua “poltrona”, e ...

Ultime Notizie dalla rete : Presidenza Copasir Il pressing della Meloni sulle chiusure (e non solo) spiazza il centrodestra al governo La leader dell'unica opposizione parlamentare all'esecutivo di tutti, ripete che Draghi e come Conte sulle strette anti - Covid e attacca il leader della Lega anche sulla presidenza del Copasir

La colomba per Giorgia, il mattatoio per Matteo ... comprensibile da parte sua, di spaccare l'intesa "sovranista" sostenendo la richiesta della Meloni di ottenere in quanto unico partito di opposizione la presidenza del Copasir, attualmente in carico ...

Copasir, ancora stallo sulla presidenza Adnkronos Fratelli d’Italia può davvero diventare il primo partito del centrodestra? politica. La leader dell'unica opposizione parlamentare all'esecutivo di tutti, ripete che Draghi e come Conte sulle strette anti-Covid e attacca il leader della Lega anche sulla presidenza del ...

Comunali 2021, non decolla l’intesa M5S-Pd. Tensioni Salvini-Meloni nel centrodestra Nel centrodestra la Lega dovrebbe giocare la parte del leone, ma la crescita dei consensi di Fratelli d’Italia rischia di acuire le tensioni. Loading. Roma, nel centrodestra si decide tra Bertolaso e ...

