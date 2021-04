Premier, Pasqua amara per Mourinho: Tottenham raggiunto nel finale dal Newcastle (2-2) (Di domenica 4 aprile 2021) Pasqua amara per Mourinho e i suoi, raggiunti sul 2-2 dal Newcastle in trasferta: la gara inizia meglio per i bianconeri, con la rete di Joelinton al 28?, ma nel giro di cinque minuti la doppietta di Kane ribalta il risultato. Nel finale sfuma la chance del 3-1 con un contropiede ben gestito e Kane colpisce il palo che gli nega la tripletta, ribaltamento di fronte e arriva la beffa con Willock che fissa il punteggio sul 2-2. Tottenham che manca il sorpasso al Chelsea per il quarto posto, ora a 2 lunghezze di distanza, il Newcastle ottiene un punto prezioso in ottica salvezza. Foto: Twitter Tottenham L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di domenica 4 aprile 2021)pere i suoi, raggiunti sul 2-2 dalin trasferta: la gara inizia meglio per i bianconeri, con la rete di Joelinton al 28?, ma nel giro di cinque minuti la doppietta di Kane ribalta il risultato. Nelsfuma la chance del 3-1 con un contropiede ben gestito e Kane colpisce il palo che gli nega la tripletta, ribaltamento di fronte e arriva la beffa con Willock che fissa il punteggio sul 2-2.che manca il sorpasso al Chelsea per il quarto posto, ora a 2 lunghezze di distanza, ilottiene un punto prezioso in ottica salvezza. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

armagio : La mia Pasqua sportiva continua con la #Bundesliga di #Pallamano e le mie #Füchse #Berlin. E ovviamente finirà con… - leonida43725055 : @GiuseppeConteIT Buona pasqua. Premier per me lo è ancora. ???????????????? - zazoomblog : Pasqua il premier Draghi è tornato nella sua casa di Città della Pieve - #Pasqua #premier #Draghi #tornato - info_zampa : @davcarretta @umanesimo @PMO_W @robersperanza @lageloni Ok ma siamo a Pasqua ormai e Draghi è in carica dal 13 febb… - MarioDiLella : RT @orizzontescuola: Gli auguri di Pasqua dell’ex premier Conte: “La pandemia ci porti a ricostruire società più giusta e solidale” https:/… -