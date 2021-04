Premier League | Newcastle-Tottenham | probabili formazioni e diretta tv

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 4 aprile 2021) La trentesima giornata dialle 15:05 offre un’interessante sfida. La gara andrà in scena al St James’ Park e può essere decisiva in chiave salvezza ed europea. Ecco ledi. Ilvive un momento assai complicato, sia per la posizione in classifica, sia per gli ultimi risultati conseguiti. I ragazzi di Bruce si trovano infatti al diciassettesimo posto a soli due punti di vantaggio sul Fulham e a rischio retrocessione. Per i padroni di casa, la vittoria non arriva dal 6 febbraio, quando i tre punti arrivarono grazie al successo per 3-2 sul Southampton. Il, settimo ma a soli tre punti dal quarto posto e con una partita in meno, sogna ancora la qualificazione in Champions. A parte ...